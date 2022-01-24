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Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон

24.01.2022 14:00
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Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон

В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает Корреспондент.net.
По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель.
"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", - предупредил Ислам.
С начала пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.



Теги: Бангладеш, симптом, штамм, COVID-19
 
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