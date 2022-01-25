Все рубрики раздела
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин14:00
- Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"16:00
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон14:00
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины15:00
- В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)13:00
- В Израиле создали "ковид-калькулятор"17:00
- "Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок17:00
- В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID17:00
- На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата12:00
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"11:00
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования вакцины против коронавируса, в частности, против штамма "Омикрон". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании Pfizer.
"Хотя текущие исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации через "Омикрон", мы признаем необходимость быть готовыми в случае, если эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему "Омикрона", – говорится в сообщении.
В исследовании примут участие три группы людей:
- получившие две дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну или две дозы вакцины против "Омикрона";
- получившие три дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 или вакцины против "Омикрона";
- те, кто еще не вакцинировался; они получат три дозы вакцины против "Омикрона".
Теги: вакцина, испытания, Pfizer, штамм, COVID-19
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)09:00
- В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW17:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Киеве разоблачен агент российских спецслужб13:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря10:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом08:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
- Рада изменила границы города Угледар
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря