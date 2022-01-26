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Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге провели первое сравнительное исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от штамма коронавируса Дельта. Эффективность Спутника V составила 58%, Спутника Лайт – 50%, КовиВака – 38%. При этом эффективность ещё одной российской COVID-вакцины ЭпиВакКорона оказалась отрицательной – минус 40%. Об этом сообщает Коммерсантъ.
В исследование вошли две выборки. В одну вошли 1198 человек с симптомами COVID-19 и подтвержденным диагнозом, попавшие с 6 по 14 октября 2021 года на КТ в частный Мединститут имени Березина. Во второй были 2247 петербуржцев, в том числе полностью привитых, которых в те же дни октября опрашивали на наличие антител к коронавирусу, среди них было 28 человек, вакцинированных ЭпиВакКороной.
Один из авторов исследования Антон Барчук подчеркнул, что отслеживать непривитых, переболевших без симптомов, было невозможно, поэтому все расчетные показатели "немного смещены в сторону занижения эффективности", то есть реальная эффективность вакцин выше, чем показали выводы исследования. Отрицательная эффективность "ЭпиВакКороны", по его словам, означает, что риск болезни среди привившихся этим препаратом оказался выше, чем для непривитых.
Теги: Россия, вакцина, эффективность, COVID-19
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