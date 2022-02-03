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В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой

03.02.2022 14:00
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В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой

Сегодня в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Об этом сообщает Экономическая правда.
Проблемы начались в четверг около 9 утра. При попытке вызова абоненту сообщалось, что на его счету недостаточно средств. Также отсутствовала возможность проверить состояние счета с помощью кода *111#.
"Компания приносит извинения за временные сложности. Наши специалисты уже работают над их устранением и по состоянию на 10.30 проблема уже частично решена. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы", – сообщили в "Киевстар".
В компании уточнили, что сбой затронул только предоплаченные тарифные планы, зато у "контрактных" абонентов услуги работают в обычном режиме.
У оператора также добавили, что для абонентов, которые столкнулись с проблемами, предусмотрены компенсации.



Теги: компенсация, Киевстар, сбой
 
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