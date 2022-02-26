Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ

26.02.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ

Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп, сообщает пресс-службы СБУ.
"Видите русские войска и технику?
Заметили вражеские ДРГ?
Сообщите об этом немедленно!
Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot
Достоверность проверена!
Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war
Защитим Украину вместе!", - говорится в сообщении.



Теги: чат, мессенджер, СБУ, бот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх