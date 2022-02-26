СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ

26.02.2022 17:00

Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп, сообщает пресс-службы СБУ.

"Видите русские войска и технику?

Заметили вражеские ДРГ?

Сообщите об этом немедленно!

Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot

Достоверность проверена!

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war

Защитим Украину вместе!", - говорится в сообщении.