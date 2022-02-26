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СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ
26.02.2022 17:00
Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп, сообщает пресс-службы СБУ.
"Видите русские войска и технику?
Заметили вражеские ДРГ?
Сообщите об этом немедленно!
Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot
Достоверность проверена!
Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war
Защитим Украину вместе!", - говорится в сообщении.
Теги: чат, мессенджер, СБУ, бот
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