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Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"
В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации. Отправляет максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона", – говорится в описании.
Чтобы получать уведомления, необходимо:
- установить приложение через Google Play Market или AppStore
- предоставить ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения
- выбрать область, в которой необходимо получать уведомления.
На данный момент приложение предоставляет информацию в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Список постоянно обновляется.
Как подчеркнули создатели, это единственное приложение, поддерживающее критические оповещения. Это означает, что звук тревоги будет всегда поступать с максимальным уровнем громкости смартфона.
Для этого обязательно представьте все соответствующие разрешения приложения после установки. Их можно будет выключить в любой момент.
Теги: Украина, приложение, воздушная тревога
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