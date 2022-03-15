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Создан новый сервис для сбора информации о передвижении врага
Служба безопасности Украины вместе с кибервойсками создали сервис, с помощью которого можно проинформировать о перемещении и наличии вражеских войск и техники на территории страны. Об этом информирует телеграм-канал STOP Russian War.
Сервис Bachu.info дает возможность проинформировать ВСУ о местах дислокации вражеской техники и войск с помощью фото передвижение вражеских машин, самолетов, техники, солдат, диверсионно разведывательных групп (ДРГ) и др.
Передать фото к онлайн-ресурсу можно, воспользовавшись двумя способами:
— с помощью веб-версии, ссылка на которую здесь.
— с помощью мобильного приложения для Android-смартфонов. Ссылка на приложение здесь. Версия для iOS находится на стадии тестирования. Разработчики обещают, что она будет доступна в ближайшее время.
Создать сообщение в Bachu.info можно даже при отсутствии интернета. Но отправлено оно будет, как только появится сигнал.
Информация, поступающая в Bachu.info обрабатывается системой искусственного интеллекта которая определяет визуальные отметки для идентификации армии, подразделений, техники и других необходимых деталей.
Теги: война, информация, сервис, враг
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