Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны

29.03.2022 13:00

В Украине создали чат-бот "Найди родных". Он помогает в розыске тех, с кем потеряна связь во время войны, независимо от того, где они сейчас находятся. Об этом сообщает Министерстве развития громад и территорий.

"Сейчас более 3-х миллионов украинцев пересекли границу, а еще 13 млн сменили место жительства, и этот эвакуационный процесс продолжается. Следовательно, регистрация в чат-боте максимального количества людей позволит быстро найти родных в случае потери контактов", - говорится в сообщении.

Информацию о местонахождении чат-бот предоставляет только после подтверждения согласия разыскиваемого.

Ссылка на чат-бот находится тут. Инструкция по использованию - тут.