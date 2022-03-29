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Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны
29.03.2022 13:00
В Украине создали чат-бот "Найди родных". Он помогает в розыске тех, с кем потеряна связь во время войны, независимо от того, где они сейчас находятся. Об этом сообщает Министерстве развития громад и территорий.
"Сейчас более 3-х миллионов украинцев пересекли границу, а еще 13 млн сменили место жительства, и этот эвакуационный процесс продолжается. Следовательно, регистрация в чат-боте максимального количества людей позволит быстро найти родных в случае потери контактов", - говорится в сообщении.
Информацию о местонахождении чат-бот предоставляет только после подтверждения согласия разыскиваемого.
Ссылка на чат-бот находится тут. Инструкция по использованию - тут.
Теги: Украина, война, поиск, пропавший без вести, бот
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