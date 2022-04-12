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В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц
Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с командами YouControl и Artellence разработали приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц, в частности на блок-постах. Об этом сообщает СБУ в Facebook.
Основной целью приложения стало желание упростить процедуру проверки лиц на блокпостах, на улицах во время комендантанского часа или в любых других ситуациях. В спецслужбе заверили, что приложение не содержит, не будет хранить и передавать персональные данные.
"Благодаря ему можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, паспорт недействителен и считается ли он потерянным;
- находится ли человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
- находится ли авто в розыске", – говорится в сообщении.
СБУ будет использовать для проверки данные из открытых реестров. Вместе с тем, в ведомстве призвали немедленно передавать правоохранителям любую информацию о "факторах риска" в приложении.
Теги: СБУ, приложение, проверка, личность
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