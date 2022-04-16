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В Днепре запустили чат-бот для переселенцев
В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила в Telegram единую платформу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщила глава координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова, передает "РБК-Украина".
По ее словам, в городе и области убежище нашли уже более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц.
"Для этих людей важно найти как можно скорее информацию, в том числе и где и как зарегистрироваться как ВПЛ, разместиться, какую помощь можно получить и тому подобное. Конечно, соответствующие горячие телефонные линии работают, но часто они просто перегружены. А с помощью чат-бота можно быстро обо всем узнать. Благодарны группе предпринимателей, которые разработали соответствующую платформу. Она также значительно облегчает работу наших волонтеров", - сообщила Дмитрова.
В то же время один из разработчиков чат-бота Дмитрий Овчинников отметил, что за несколько дней на новой платформе уже зарегистрировалось более 1050 человек.
"Имеем положительные отзывы от людей относительно пользования ботом. Сейчас уже поступило 25 тыс. запросов к боту на получение той или иной информации. Наша группа разработчиков готова подготовить возможность пользования таким чат-ботом и в других городах страны. Помимо размещения, регистрации, переселенцы также могут получить информацию о лечебных учреждениях, аптеках, психологической помощи, волонтерсих такси и тому подобное", - добавил он.
Теги: чат, бот, Днепр, переселенцы
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