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В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват24
17.04.2022 15:00
ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в Приват24. Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы стабилизируем работу всех сервисов", - говорится в сообщении.
Теги: сбой, предупреждение, Приват24
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