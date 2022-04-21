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Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной
21.04.2022 15:00
Граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся за границей из-за войны теперь смогут бесплатно получить пакет услуг в рамках сервиса "Доступный роуминг" от Vodafone, сообщает пресс-служба компании.
Ежемесячно абоненты Vodafon могут получить:
- 10 Гб мобильного Интернета,
- 250 минут на исходящие звонки (украинские номера Vodafone),
- 50 минут на номера других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети,
- 100 SMS.
Услуга "Доступный роуминг" работает в 27 странах:
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великобритания,
- Греция,
- Дания,
- Эстония,
- Ирландия,
- Испания,
- Италия,
- Латвия,
- Литва,
- Молдова,
- Нидерланды,
- Германия,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Турция,
- Венгрия,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Чехия,
- Швеция.
Vodafone автоматически подключит услугу для всех абонентов уже в ближайшие дни.
Если вы не хотите ждать, то можете самостоятельно инициировать подключение услуги. Для этого нужно пополнить счет и набрать комбинацию *600*6#.
Теги: плата, отмена, роуминг, Vodafone
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