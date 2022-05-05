В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)

05.05.2022 15:00

Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Приложение получило название «Русский корабль иди нах*й» (сокращенно — РКИН). Пока приложение работает только на операционной системе iOS, версию на Android обещают запустить позже.

В приложении есть виджет, который можно разместить на главном экране смартфона. Выбрать можно один из трех вариантов размера виджета. Маленький: показывает данные о потерях личного состава, средний — данные о потерях личного состава и крупной военной техники, большой — охватывает всю информацию о вражеских потерях.

Кроме того, в приложении показывается соотношение обезвреженной техники врага к тому количеству, которое фиксировали у границы Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Также в приложении есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге и возможности перечислить средства в поддержку ВСУ.