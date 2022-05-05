Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)

05.05.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)

Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Приложение получило название «Русский корабль иди нах*й» (сокращенно — РКИН). Пока приложение работает только на операционной системе iOS, версию на Android обещают запустить позже.
В приложении есть виджет, который можно разместить на главном экране смартфона. Выбрать можно один из трех вариантов размера виджета. Маленький: показывает данные о потерях личного состава, средний — данные о потерях личного состава и крупной военной техники, большой — охватывает всю информацию о вражеских потерях.
Кроме того, в приложении показывается соотношение обезвреженной техники врага к тому количеству, которое фиксировали у границы Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Также в приложении есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге и возможности перечислить средства в поддержку ВСУ.



Теги: Украина, Россия, война, приложение, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх