В Дії появилась новая услуга для ФЛП

06.05.2022 12:00

На портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - комментирует Федоров и рассказывает о новых и удобных возможностях для предпринимателей.

Теперь расширенная услуга на портале Дія выглядит так:

- несколько минут за заполнение заявления

- сутки на рассмотрение

- 190 грн вместо 250 грн.

Министр отмечает, что изменить данные о своем ФЛП можно онлайн по ссылке. Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP фонда Восточная Европа.