Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ

08.05.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ

Минреинтеграции совместно с Минцифрами запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Данную платформу вы можете найти по ссылке.
Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные, Киевская городская военная администрация.
На ее основе формируется Перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Он утверждается в Минреинтеграции при согласовании с Минобороны.



Теги: онлайн, выплаты, ВПЛ, платформа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх