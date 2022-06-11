Проверить статус заявки на выплату от ООН теперь можно онлайн

11.06.2022 13:00

На платформе єДопомога появилась возможность проверить статус заявки на материальную помощь от международных организаций. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Для проверки необходимо:

Перейти по ссылке и нажать кнопку "Проверка статуса заявки". Указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) и номер телефона. Нажать кнопку “Проверить статус”, после чего узнаете статус заявки.

Статусы заявки могут быть следующими:

“Заявка не найдена” - заявка не отправлялась через платформу.

“Ваша заявка в процессе верификации” - заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Министерства социальной политики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.

“Ваша заявка успешно верифицирована” - указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.

"Ваша заявка не прошла верификацию" - указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать выправленную заявку снова.

“Ваша заявка содержит ошибки” - в заявке допущены ошибки, поэтому необходимо ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать выправленную заявку снова.

“Заявка находится в ожидании выплаты от международных организаций” - этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия социальной категории (статуса) заявителя к условиям выплат, определяемых международными организациями.

В дальнейшем статусы могут изменяться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждение готовности произвести выплату.

Обращаем внимание, что Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать качественную и проверенную информацию о личности и его нуждах.



