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Проверить статус заявки на выплату от ООН теперь можно онлайн

11.06.2022 13:00
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Проверить статус заявки на выплату от ООН теперь можно онлайн

На платформе єДопомога появилась возможность проверить статус заявки на материальную помощь от международных организаций. Об этом сообщает Минсоцполитики.
Для проверки необходимо:

  1. Перейти по ссылке и нажать кнопку "Проверка статуса заявки".
  2. Указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) и номер телефона.
  3. Нажать кнопку “Проверить статус”, после чего узнаете статус заявки.

Статусы заявки могут быть следующими:

  • “Заявка не найдена” - заявка не отправлялась через платформу.
  • “Ваша заявка в процессе верификации” - заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Министерства социальной политики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.
  • “Ваша заявка успешно верифицирована” - указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.
  • "Ваша заявка не прошла верификацию" - указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать выправленную заявку снова.
  • “Ваша заявка содержит ошибки” - в заявке допущены ошибки, поэтому необходимо ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать выправленную заявку снова.
  • “Заявка находится в ожидании выплаты от международных организаций” - этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия социальной категории (статуса) заявителя к условиям выплат, определяемых международными организациями.

В дальнейшем статусы могут изменяться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждение готовности произвести выплату.
Обращаем внимание, что Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать качественную и проверенную информацию о личности и его нуждах.



Теги: ООН, выплата, онлайн, статус, переселенцы
 
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