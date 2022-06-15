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Интернет-провайдеры Донетчины получили системы Tesla Powerwall 2
15.06.2022 11:00
Интернет-провайдеры Донецкой области обеспечивают резервным питанием системы Tesla Powerwall 2. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Tesla Powerwall 2 уже обеспечивает местных интернет-провайдеров резервным питанием, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие электричества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мощному аккумулятору и солнечным панелям от Илона Маска врачи, коммунальщики, пожарные и жители городов будут оставаться на связи.
"Планируем и дальше помогать украинским интернет-провайдерам работать и соединять людей, несмотря на полномасштабную войну", - отметили в министерстве.
Теги: Донбасс, Интернет, провайдер, солнечные батареи, Илон Маск
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