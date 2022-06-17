Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже

17.06.2022 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в виде голографической трансляции перед представителями крупных технологических компаний на конференции VivaTech в Париже. Об этом накануне сообщила газета The Guardian.

"Для президентов необычно использовать голограмму для общения с людьми, но это не единственное из Звездных войн, что мы использует на практике. Мы еще и Империю победим", – сказал Зеленский, имея в виду путинскую Россию.

Он предложил технологическим компаниям после окончания войны участвовать в восстановлении Украины "как полностью цифровой демократии".

Зеленский подчеркнул, что Украина представит конкретный план по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели.

"Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности – применить самые передовые технологии на государственном уровне. Это и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация действующей системы", – заявил он.