Все рубрики раздела
- Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже13:00
- Возле Львова открыли первую очередь уникального модульного городка для переселенцев16:00
- Интернет-провайдеры Донетчины получили системы Tesla Powerwall 211:00
- Проверить статус заявки на выплату от ООН теперь можно онлайн13:00
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций11:00
- ПриватБанк запустил сервис пополнения карт на кассах супермаркетов12:00
- В Украине создан сайт о российских военнопленных13:00
- Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ13:00
- В Дії появилась новая услуга для ФЛП12:00
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)15:00
Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в виде голографической трансляции перед представителями крупных технологических компаний на конференции VivaTech в Париже. Об этом накануне сообщила газета The Guardian.
"Для президентов необычно использовать голограмму для общения с людьми, но это не единственное из Звездных войн, что мы использует на практике. Мы еще и Империю победим", – сказал Зеленский, имея в виду путинскую Россию.
Он предложил технологическим компаниям после окончания войны участвовать в восстановлении Украины "как полностью цифровой демократии".
Зеленский подчеркнул, что Украина представит конкретный план по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели.
"Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности – применить самые передовые технологии на государственном уровне. Это и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация действующей системы", – заявил он.
Теги: Париж, конференция, голограмма, Зеленский
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику13:00
- Покровск попал под ракетный удар11:00
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине09:00
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"15:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины15:00
- Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже13:00
- В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе12:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)08:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- Покровск попал под ракетный удар
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)
- Авдеевка получила три терминала Starlink
- Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"