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Компания Microsoft заблокировала россиянам возможность загрузки Windows
19.06.2022 15:00
У пользователей России возникли проблемы при попытке загрузить и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
При попытке загрузки выдается страница с ошибкой. Также нельзя скачать приложение Media Creation Tool.
В Microsoft пока не прокомментировали ситуацию.
Теги: Россия, Microsoft, Windows, запрет, загрузка
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