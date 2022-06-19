Компания Microsoft заблокировала россиянам возможность загрузки Windows

19.06.2022 15:00

У пользователей России возникли проблемы при попытке загрузить и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

При попытке загрузки выдается страница с ошибкой. Также нельзя скачать приложение Media Creation Tool.

В Microsoft пока не прокомментировали ситуацию.