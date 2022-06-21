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Ощадбанк добавил важную функцию для жителей оккупированных территорий
21.06.2022 08:00
Ощадбанк сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber. Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Получили следующую информацию. Ощадбанк сделал вход в Ощад24 через смс по viber. Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк меняет отправку СМС на Viber", - говорится в сообщении.
30 мая российские оккупанты отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов, из-за чего жители захваченных территорий не могут войти в интернет-банкинг.
Теги: Интернет, Ощадбанк, sms, оккупация, Viber
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