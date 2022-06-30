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Архив - Наука и технологии

В поездах Укрзализныци появится интернет от Starlink

30.06.2022 12:00
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В поездах Укрзализныци появится интернет от Starlink

Спутниковый интернет от Starlink в поездах Укрзализныци появится до конца 2022 года. Компания уже протестировала пилотный проект установки. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, сообщает Liga.Tech.
По его словам, после тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.
"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – заявил глава Госспецсвязи.
Щиголь также отметил, что пока все оборудование Starlink, которое предоставляет Илон Маск и организации, такие как USAID, работает в Украине бесплатно. Уже открыто представительство Starlink в Украине, компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг, и формирование ценовой политики будет происходить после завершения боевых действий.
За последние 4 месяца Украина получила от разных стран, компаний и организаций около 12 тыс. терминалов Starlink от компании SpaceX.



Теги: Интернет, Укрзализниця, StarLink
 
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