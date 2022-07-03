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В Украине стартовал проект "Армия дронов"
Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов. Об этом сообщает Минцифры.
Главная задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.
Люди со всего мира смогут пожертвовать средства или отдать собственный дрон на нужды ВСУ через лендинг на сайте United24.
Отправить свой дрон можно на состав партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину. Украинцы также смогут отправить посылку через любое отделение "Новой почты". Надо будет сказать кодовые слова "доставка для ВСУ на "Армию дронов" и оператор самостоятельно оформит отправку.
Приоритет проекта – 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние до 160 км и на высоте до 5 км. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением, а главное – их сложно заметить, а значит сложно сбить.
Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:
- батарея емкостью не менее 5000 мАч;
- дальность полета от 1 км;
- камера с разрешением не менее 20 Мп;
- продолжительность зарядки не менее 30 минут;
- параметры фото — не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840x2160;
- желательно с джойстиком и пультом управления.
Желающие помочь украинским защитникам могут также поделиться своими идеями и предложениями по поводу "Армии дронов":
- о разработке беспилотников;
- ремонт дронов;
- обучение пилотов.
Письма нужно отправлять на почту [email protected], их рассмотрит Минцифра с Генштабом ВСУ.
Теги: проект, пожертвование, дрон, ВСУ
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