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Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID

04.07.2022 17:00
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Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил о приближении новой волны коронавируса и призвал провести ревакцинацию, чтобы снизить риск госпитализации и смерти, сообщает The Jerusalem Post.
"Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти", – заявил Альберт Бурла.
Он отметил, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные.



Теги: вакцинация, предупреждение, Pfizer, COVID-19
 
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