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За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" 400 млн грн
10.07.2022 11:00
В течение первой недели со старта проекта "Армия дронов" украинцы собрали 400 миллионов гривень. Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", — написал Федоров.
Теги: Украина, армия, проект, дрон
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