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Первые 150 операторов "Армии дронов" приступили к обучению
12.07.2022 12:00
Началось обучение первых 150 операторов "Армии дронов" в школе Дронариум. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, выполняемые на фронте.
"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", — подчеркнул Федоров.
Теги: армия, оператор, дрон, обучение
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