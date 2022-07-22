Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)

22.07.2022 17:00

Российский шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику во время турнира в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Робот съел фигуру соперника и ставил на её место свою, но мальчик поторопился и стал делать ответный ход. В результате машина схватила юного шахматиста за палец и сильно его сдавила. В итоге ребенок получил перелом фаланги и ссадину.