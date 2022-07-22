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Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)

22.07.2022 17:00
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Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)

Российский шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику во время турнира в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Робот съел фигуру соперника и ставил на её место свою, но мальчик поторопился и стал делать ответный ход. В результате машина схватила юного шахматиста за палец и сильно его сдавила. В итоге ребенок получил перелом фаланги и ссадину.



Теги: Россия, робот, мальчик, шахматы, перелом, палец
 
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