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Архив - Наука и технологии

В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"

24.07.2022 17:00
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В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"

В приложении "Дия" усовершенствуют функционал для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал приложения, чтобы ВПЛ могли при повторном перемещении сняться с учета и сменить адрес фактического проживания.
Также переселенцы, которые подали заявку до 30 апреля и не получили помощь, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или ЦОАУ смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в "Дие".



Теги: переселенцы, анонс, МинВОТ, Дия
 
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