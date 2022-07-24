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В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"
24.07.2022 17:00
В приложении "Дия" усовершенствуют функционал для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал приложения, чтобы ВПЛ могли при повторном перемещении сняться с учета и сменить адрес фактического проживания.
Также переселенцы, которые подали заявку до 30 апреля и не получили помощь, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или ЦОАУ смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в "Дие".
Теги: переселенцы, анонс, МинВОТ, Дия
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