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Архив - Наука и технологии

На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском

08.08.2022 17:00
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На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском

На YouTube стал доступнм просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов были доступны на украинском. Обращаемся с письмами к компаниям, ведем переговоры и достигаем результатов. На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский", - сообщил Федоров.



Теги: украинский язык, YouTube, субтитры
 
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