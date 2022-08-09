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В Украине создали мобильное приложение по минной безопасности
В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое позволяет сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, просмотреть карту опасных территорий и получить уведомления о приближении к опасному объекту. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Мобильное приложение MineFree (Без мин) разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine (Свободная Украина) при поддержке ГСЧС для повышения уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств.
Благодаря приложению MineFree каждый, кто установит его на свой мобильный в Украине, сможет:
просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает к спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.
Больше о функционале можно узнать с сайта www.minefree.info. Приложение можно загрузить из App Store и Google Play.
Теги: Украина, безопасность, приложение, мина
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