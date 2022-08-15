В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами

15.08.2022 10:00

Центр противодействия дезинформации при СНБО рассказал о 4 чатах, в которых можно сообщить об оккупантах, коллаборантах и мародерах. Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграмме.