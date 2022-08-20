В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)

20.08.2022 11:00

В Харькове заработала первая укрепленная остановка общественного транспорта, в ней могут спрятаться до 30 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире единого телемарафона.

"Харьков все время подвергается обстрелам (российской армии, – ред.). Были ужасные случаи, когда люди гибли на остановках. Понятно, что от прямого ракетного попадания наверно не спасет. А может и спасет частично. От осколков и РСЗО она спасет", – прокомментировал градоначальник.