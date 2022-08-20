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В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)
20.08.2022 11:00
В Харькове заработала первая укрепленная остановка общественного транспорта, в ней могут спрятаться до 30 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире единого телемарафона.
"Харьков все время подвергается обстрелам (российской армии, – ред.). Были ужасные случаи, когда люди гибли на остановках. Понятно, что от прямого ракетного попадания наверно не спасет. А может и спасет частично. От осколков и РСЗО она спасет", – прокомментировал градоначальник.
Теги: Харьков, остановка, убежище
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