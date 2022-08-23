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Архив - Наука и технологии

СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"

23.08.2022 15:00
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СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"

СБУ впервые применила механизм блокирования кошельков российских «волонтеров», которые собирают средства для армии оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина рф, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот человек называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения рф собирает деньги на нужды армии захватчиков.
На момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте.
Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.
Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, которую собрали следователи СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.
Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций «л/днр».
Ему сообщено о подозрении в финансировании терроризма.
Теперь подобная участь ждет и других российских «волонтеров», которые спонсируют войну в Украине", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, кошелек, волонтер, СБУ, блокирование, криптовалюта
 
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