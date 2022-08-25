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Архив - Наука и технологии

Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины

25.08.2022 12:00
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Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины

Дочерняя компания Google Jigsaw (организация, отвечающая за онлайн-безопасность) уже со следующей недели начинает кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах на основе исследований психологов из двух британских университетов. Об этом сообщает Reuters.
Информационную кампанию будут проводить в Польше, Словакии и Чехии в партнерстве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации. Кампания направлена на повышение устойчивости к манипулятивным и негативным нарративам против беженцев.
Психологи из университетов Кембриджа и Бристоля вместе с Google Jigsaw создали 90-секундные ролики, призванные "прививать" людей от вредного контента в социальных сетях.
Ролики будут показываться в рекламных слотах на YouTube Google, а также на других платформах, таких как twitter, tiktok и meta, facebook. Они должны помочь людям определить эмоциональную манипуляцию в новостях.
"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут отрицать... но вы можете предусмотреть методы, которые будут использованы для распространения дезинформации, как в случае с войной в Украине", – пояснил ведущий автор отчета об исследовании Джон Розенбек.



Теги: Украина, Google, борьба, беженцы, дезинформация
 
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