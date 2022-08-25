Все рубрики раздела
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)11:00
- В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами10:00
- "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение14:00
- В Украине создали мобильное приложение по минной безопасности10:00
- На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском17:00
- В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"17:00
- Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)17:00
- Первые 150 операторов "Армии дронов" приступили к обучению12:00
Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины
Дочерняя компания Google Jigsaw (организация, отвечающая за онлайн-безопасность) уже со следующей недели начинает кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах на основе исследований психологов из двух британских университетов. Об этом сообщает Reuters.
Информационную кампанию будут проводить в Польше, Словакии и Чехии в партнерстве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации. Кампания направлена на повышение устойчивости к манипулятивным и негативным нарративам против беженцев.
Психологи из университетов Кембриджа и Бристоля вместе с Google Jigsaw создали 90-секундные ролики, призванные "прививать" людей от вредного контента в социальных сетях.
Ролики будут показываться в рекламных слотах на YouTube Google, а также на других платформах, таких как twitter, tiktok и meta, facebook. Они должны помочь людям определить эмоциональную манипуляцию в новостях.
"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут отрицать... но вы можете предусмотреть методы, которые будут использованы для распространения дезинформации, как в случае с войной в Украине", – пояснил ведущий автор отчета об исследовании Джон Розенбек.
Теги: Украина, Google, борьба, беженцы, дезинформация
- Межбанк: торги проходят в диапазоне 7,909-7,911 грн за доллар
- Официальный курс валют на пятницу, 25 июня
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,970-7,977 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,014-8,019 гривен за доллар
- Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,958-7,972 за доллар
- Межбанк: торги открылись в диапазоне 7,904-7,91 грн за доллар
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов11:00
- Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино08:00
- Укрзализныця запустила "Поезд к победе"17:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)12:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе