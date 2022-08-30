Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины17:00
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Харькове появилась первая остановка-убежище (ФОТО)11:00
- В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами10:00
- "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение14:00
- В Украине создали мобильное приложение по минной безопасности10:00
- На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском17:00
- В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"17:00
- Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)17:00
Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины
30.08.2022 17:00
Хакеры взломали сайт радиостанции в оккупированном россиянами Крыму и запустили гимн Украины в эфире. Об этом заявил так называемый заместитель председателя Крыма Олег Крючков в Тelegram.
"Вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций. Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио "Крым". Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание Радио "Крым" будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Крым, радио, гимн, хакеры
Читайте также:
- На церемонии поднятия флага РФ севастопольские курсанты спели гимн Украины (ВИДЕО)
- Хакеры заставили главарей оккупантов в Крыму слушать гимн Украины (ВИДЕО)
- В Крыму заработало украинское радио
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Крымские татары обзавелись флагом и гимном
- Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,887-7,890 за доллар
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС08:00
- Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения17:00
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС15:00
- В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году13:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ11:00
- Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям