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Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины

30.08.2022 17:00
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Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины

Хакеры взломали сайт радиостанции в оккупированном россиянами Крыму и запустили гимн Украины в эфире. Об этом заявил так называемый заместитель председателя Крыма Олег Крючков в Тelegram.
"Вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций. Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио "Крым". Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание Радио "Крым" будет восстановлено", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Крым, радио, гимн, хакеры
 
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