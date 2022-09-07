В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб

07.09.2022 13:00

В Карпатах нашли гриб весом 3 килограмма, сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook.

"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО (природоохранное научно-исследовательское отделение - ред.). Вес гриба 3 килограмма", - отметили в Карпатском НПП.