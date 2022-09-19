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"Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков

19.09.2022 17:00
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"Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков

Компания "Метинвест" Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" передала Сухопутным войскам и разведчикам ГУР еще 300 беспилотников на сумму свыше $1,4 млн. Об этом сообщает пресс-службв компании.
"Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 мин", - говорится в сообщении.
В целом "Метинвест" поставил защитникам Украины уже более 800 дронов. Это самая большая партия БПЛА, предоставленная  ВСУ в рамках одной инициативы.



Теги: разведка, Метинвест, дрон, ВСУ
 
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