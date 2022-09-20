Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера

20.09.2022 10:00

Украинская IT-Армия в понедельник, 19 сентября, совершила эффективную хакерскую атаку на сайт российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сайт группы Вагнера, собирающей российских узников для войны в Украине, взломан IT-Армией! Все персональные данные наемников у нас", - написал он.

Министр акцентировал, что каждого наемника, воюющего в Украине, ждет наказание.

"Месть неизбежна", - отметил Федоров и показал, как теперь выглядит главная страница сайта "вагнеровцев".