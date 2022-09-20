Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера

20.09.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера

Украинская IT-Армия в понедельник, 19 сентября, совершила эффективную хакерскую атаку на сайт российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сайт группы Вагнера, собирающей российских узников для войны в Украине, взломан IT-Армией! Все персональные данные наемников у нас", - написал он.
Министр акцентировал, что каждого наемника, воюющего в Украине, ждет наказание.
"Месть неизбежна", - отметил Федоров и показал, как теперь выглядит главная страница сайта "вагнеровцев".



Теги: сайт, взлом, хакеры, ЧВК "Вагнера"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх