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Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера
20.09.2022 10:00
Украинская IT-Армия в понедельник, 19 сентября, совершила эффективную хакерскую атаку на сайт российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сайт группы Вагнера, собирающей российских узников для войны в Украине, взломан IT-Армией! Все персональные данные наемников у нас", - написал он.
Министр акцентировал, что каждого наемника, воюющего в Украине, ждет наказание.
"Месть неизбежна", - отметил Федоров и показал, как теперь выглядит главная страница сайта "вагнеровцев".
Теги: сайт, взлом, хакеры, ЧВК "Вагнера"
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