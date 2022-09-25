Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев

25.09.2022 15:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его создали для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи. Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину.

Как пользоваться чат-ботом "Minre_1548_Help_Bot":

- Необходимо оставить свой номер телефона.

- Вам позвонит оператор, которому нужно объяснить цель обращения.



