Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев

25.09.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Его создали для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи. Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину.
Как пользоваться чат-ботом "Minre_1548_Help_Bot":
- Необходимо оставить свой номер телефона.
- Вам позвонит оператор, которому нужно объяснить цель обращения.



Теги: помощь, эвакуация, депортация, МинВОТ, чат-бот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх