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В Евросоюзе запустили сервис по поиску работы для украинских беженцев

11.10.2022 11:00
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В Евросоюзе запустили сервис по поиску работы для украинских беженцев

Европейская комиссия представила новый онлайн инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.
Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт сообщил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой проживает больше всего украинских беженцев, и призвал присоединиться другие страны.
"Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах и во многих разных наборах навыков, это может быть важным ресурсом, на который вы можете опираться", – сказал он.
Пилотный инструмент поиска работы, управляемый Европейским агентством труда, доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.
Онлайн-инструмент поиска работы под названием "Кадровый резерв ЕС" позволит лицам, перемещенным в результате вторжения России, загружать свои резюме, которые будут доступны более 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.



Теги: Украина, вакансии, сервис, онлайн, Евросоюз, беженцы
 
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