Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"

17.10.2022 13:00

Компания Метинвест в рамках инициативы Стальной фронт передала Вооруженным силам Украины 25 мобильных укрытий из стали. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Данное укрытие - полноценное полевое жилье: в нем есть зоны для отдыха и обустройства минимального быта военных. Также есть место для печки и выход для трубы, в полу продуманы стоки для воды, есть запасной выход с лестницей.

"Металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место в разобранном виде и собрать прямо на позиции.

При этом такое укрытие, помещенное на 1,5 м под землю, может выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов", - отметили в компании.

Изготовление одного укрытия стоит 200 тысяч гривен, но украинские воины получают их бесплатно.

Метинвест планирует производить и передавать ВСУ по 30 таких укрытий ежемесячно.



