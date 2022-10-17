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Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"

17.10.2022 13:00
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Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"

Компания Метинвест в рамках инициативы Стальной фронт передала Вооруженным силам Украины 25 мобильных укрытий из стали. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
Данное укрытие - полноценное полевое жилье: в нем есть зоны для отдыха и обустройства минимального быта военных. Также есть место для печки и выход для трубы, в полу продуманы стоки для воды, есть запасной выход с лестницей.
"Металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место в разобранном виде и собрать прямо на позиции.
При этом такое укрытие, помещенное на 1,5 м под землю, может выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов", - отметили в компании.
Изготовление одного укрытия стоит 200 тысяч гривен, но украинские воины получают их бесплатно.
Метинвест планирует производить и передавать ВСУ по 30 таких укрытий ежемесячно.



Теги: блиндаж, Метинвест, ВСУ
 
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