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Во всех автобусах Киева заработала оплата смартфоном
19.10.2022 13:00
На всех автобусных маршрутах Киева теперь можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC. Об этом сообщают в КГГА.
"Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте есть фирменные наклейки на валидаторах. В скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Теги: Киев, автобус, смартфон, оплата
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