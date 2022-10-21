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Укргидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму
Синоптики прогнозируют, что предстоящей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов. Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в фейсбуке.
Специалисты сделали прогноз, проанализировав данные о температуре за последние 30 лет. Вот их выводы:
- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
- вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;
- в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.
Учитывая это, в Укргидрометцентре указывают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки "обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами".
Теги: зима, гидрометеоцентр, прогноз погоды
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