Укргидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму

21.10.2022 13:00

Синоптики прогнозируют, что предстоящей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов. Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в фейсбуке.

Специалисты сделали прогноз, проанализировав данные о температуре за последние 30 лет. Вот их выводы:

- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

- вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;

- в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.

Учитывая это, в Укргидрометцентре указывают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки "обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами".