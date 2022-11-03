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Украинские хакеры взломали Центробанк РФ
03.11.2022 17:00
IT-армия Украины получила доступ к сети центрального банка России. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в результате взлома Украина получила "много интересного" о персонале банка, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы криптографической защиты и другие материалы, циркулирующие в сетях российского банка. Их уже анализируют специалисты Минцифры, рассказал министр.
Теги: Украина, Российская Федерация, банк, хакер, взлом
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