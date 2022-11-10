Минцифры запустило сайт для финансовой поддержки предпринимателей

10.11.2022 17:00

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске сайта для программы финансовой поддержки представителей малого и среднего бизнеса "еРобота". Об этом Минцифры сообщило в телеграмме.

Прессслужба министерства перечислила гранты, на которые можно подать заявку:

Свое дело – программа микрогрантов до 250 тыс. грн.;

Новый уровень – программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн;

Свой сад – программа грантов до 400 тыс. грн за гектар;

Своя теплица – программа грантов до 7 млн грн за 2 гектара.