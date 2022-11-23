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Нацполиция запустила чат-бот для информирования о предателях

23.11.2022 15:00
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Нацполиция запустила чат-бот для информирования о предателях

Департамент внутренней безопасности Нацполиции заявил о запуске чат-бота для получения информации о предателях и коллаборантах. Об этом сообщает МВД Украины.
"На телефон горячей линии Департамента ежедневно поступают сотни сообщений о вероятных предателях с деоккупированных и оккупированных территорий", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что каждое обращение прорабатывается, а информацию тщательно проверяется.
Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot.



Теги: предатель, Нацполиция, коллаборационизм, чат-бот
 
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