Главная / Новости / Наука и технологии / В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"17:00
- В Украине создали приложение для мониторинга отключений света13:00
- В Минцифры пообещали терминалы Starlink для "пунктов несокрушимости"13:00
- На карту "Пунктів незламності" в Украине добавили новые классы объектов10:00
- Киевстар повышает абонплату для ряда своих тарифных планов17:00
- Нацполиция запустила чат-бот для информирования о предателях15:00
- Минцифры запустило сайт для финансовой поддержки предпринимателей17:00
- Украинские хакеры взломали Центробанк РФ17:00
- В "Дія" началось тестирование функции "єОселя"17:00
- Илон Маск купил Twitter08:00
В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"
01.12.2022 17:00
Украинцы в этом году смогут выбрать представителя от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" через приложение государственных услуг "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Впервые в истории Евровидения сможете выбрать представителя от Украины в приложении Дия. Прозрачно и в несколько кликов.
В этом году активно цифровизируем традиции Евровидения. Имеем классные результаты...
Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле", - отметил он.
Теги: Евровидение, голосование, приложение, нацотбор, Дия
Читайте также:
- Организаторы "Евровидения-2016": "С точки зрения драмы - лучше и быть не могло"
- Отбор на Евровидение-2011: Джамала отказалась от участия в повторном конкурсе
- Евровидение-2013: десять стран "пошли в отказ"
- Спецслужбы взялись за "Евровидение"
- Украину могут оставить без "Евровидения"
- Евровидение-2011. Армянская певица пожаловалась в Европейский союз телевещателей
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"17:00
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения11:00
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов17:00
- Городской центр занятости в Славянске сменил адрес15:00
- В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы13:00
- В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"17:00
- Стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-202315:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- В Украине создали приложение для мониторинга отключений света13:00
- Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света11:00
- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- В Перми загорелась ТЭЦ15:00
- ПриватБанк анонсировал увеличение доходности депозитов в гривне13:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
- Пророссийскую шпионку с Луганщины приговорили к 12 годам заключения
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы
- Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута