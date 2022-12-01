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Архив - Наука и технологии

В Украине создали приложение для мониторинга отключений света

01.12.2022 13:00
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В Украине создали приложение для мониторинга отключений света

Украинские разработчики на фоне отключения электричества из-за атак России создали приложение Світло с мониторингом блэкаутов. Разработка принадлежит Ивану Денисову и Андрею Захлюпаному, сообщает AIN.UA.
В приложении можно добавлять локации и мониторить, есть ли сейчас там свет или нет, так как оно получает из официальных графиков ДТЭК.
Отмечается, что на данный момент оно показывает данные по Киеву и области.
Также в приложении есть таймер. Он показывает, через какой промежуток времени ориентировочно подадут питание на ту или иную локацию.
Данные берут из графиков Yasno по API.
Среди функций Світло - список с несколькими локациями; таймер к отключению/включению; полный график отключений; офлайн-просмотр сохраненных данных.
Кроме того, разработчики планируют добавить нформацию об экстренных и аварийных отключениях, оповещении за 10-15 минут до отключения и создать виджет на главный экран.
В планах запустить приложение и для других городов Украины. Однако, это сложная задача, так как не все данные доступны по API.
А еще разработчики также запустили Telegram-чат с пользователями приложения.



Теги: Украина, отключение, электроснабжение, мобильное приложение
 
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