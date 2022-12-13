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Архив - Наука и технологии

В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ

13.12.2022 17:00
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В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ

Изменение места жительства и отмена статуса для ВПЛ уже в Дії. Теперь это можно сделать в приложении в несколько кликов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Просто нажимаете на меню своей справки ВПЛ в Дії необходимую услугу - Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ. Важно физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию", - отметил он.



Теги: приложение, услуги, ВПЛ, Дия
 
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