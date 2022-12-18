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УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами"

18.12.2022 14:00
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УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами"

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило интегрированное платежное решение на основе сети блокчейн Stellar, чтобы быстро, оперативно и прозрачно охватывать помощью тех, кто больше всего в ней нуждается. Об этом сообщается на сайте УВКБ ООН, передает Укринформ.
"УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев и Stellar Development Foundation (SDF), некоммерческая организация, поддерживающая рост и развитие сети блокчейн Stellar, объявили о запуске первого в своем роде пилотного блокчейн-платежного решения для распределения цифровых наличных средств внутренне перемещенным лицам ( ВПЛ) и другим пострадавшим от войны людям в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотный этап проекта разработан специально для Украины, но может адаптироваться во всем мире. УВКБ ООН подтверждает право на участие и распределяет помощь в монете "Circle Internet Financial's USD Coin" в долларах США (USDC) - это стейблкоин, где один USDC равен одному доллару США, непосредственно получателям в цифровой кошелек Vibrant, который они могут загрузить на смартфон . Это обеспечивает безопасное место для хранения и транспортировки средств в USDC, стабильное хранилище стоимости, что позволяет людям путешествовать внутри страны или пересекать границы без необходимости носить наличные деньги.
"Когда получатели решают конвертировать деньги в наличные, доллары, евро или местную валюту, они могут снять свои средства в любом отделении MoneyGram по всему миру, включая более 4 500 отделений MoneyGram в Украине", - отметили в УВКБ ООН.



Теги: Украина, ООН, выплаты, ВПЛ, блокчейн
 
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