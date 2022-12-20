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В России заявили об обстреле Белгородской области

20.12.2022 13:00
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В России заявили об обстреле Белгородской области

В Российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненный. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья.
В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города", - отметил он.



Теги: Россия, Белгород, обстрел
 
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